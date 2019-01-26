زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ يأمل أن يكون ترامب قد تعلّم الدرس

زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ يأمل أن يكون ترامب قد تعلّم الدرس

الولايات المتحدة – أعرب زعيم الأقليّة الديموقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر عن أمله في أن يكون الرئيس دونالد ترامب “قد تعلّم الدرس” بعد أكثر من شهر من الشلل الجزئي بخدمات الحكومة الفيدرالية.

وقال شومر بعيد إعلان ترامب التوصّل إلى اتّفاق مع خصومه الديمقراطيين لتأمين تمويل للإدارات الحكومية الفيدرالية حتى 15 فبراير المقبل: “فلنأمل أن يكون الرئيس قد تعلّم الدرس!”.

وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، اليوم السبت، أن الاقتصاد الأمريكي خسر مالا يقل عن ستة مليارات دولار خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بسبب توقف العمال عن الإنتاج والنشاط الاقتصادي المهدور.

وقد وافق مجلسا النواب والشيوخ الأمريكيان على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية، ولكنهما رفضا منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.

ووقع ترامب على مشروع القانون لصبح قانونا على الفور.

المصدر: وكالات