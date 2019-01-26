ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سهام سرقيوه إن أي عسكري وكمواطن ليبي يحق له الترشح للإنتخابات فقط في حالة تقدم العسكري بطلب إستقالته من وظيفته.

سرقيوه أشارت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” الحدث” الذي يذاع على قناة ” ليبيا الحدث” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنها ترفض وبقوة فكرة قيام العسكرين بالإنتخاب وإدلاء أصواتهم لأن لا علاقه لهم بالعملية السياسية ومهامهم هي حماية الإنتخابات و المواطنين.

وإعتبرت أن المرحلة الحالية تركز على بناء دولة القانون والديمقراطية والسيادة دون تدخل العسكريين في العملية السياسية هذا ما نص عليه الدستور حيث منع ترشح العسكري للإنتخابات، مؤكدةً على دعمها للجيشش في ظل ما قدمه من تضحيات.

وتابعت قائلة:” لست ضد ترشح أي قائد عسكري لكن عليه أن يستقيل قبل التقدم للترشح كما أنه على العسكرين عدم الإدلاء بأصواتهم وأنا استغرب لماذا الدنيا قامت وقعدت عندما طلبت هذا، الجيش يجب أن ينأى عن ذلك ولا يقوموا بالانتخابات”.

عضو مجلس النواب لفتت إلى أنهم يريدون دولة قانون وسيادة بعيدة عن كل العواطف والظروف الإستثنائية من خلال التداول السلمي على السلطة، مجددةً تأكيدها على إحترامهم للجيش وقائده، مضيفةً:” لا يوجد في بنغازي وغيرها من المدن إلا بها شهيد وحارب لكن عندما تدعوا ابناء من حارب وأستشهد للإنتخاب ونضعهم على رؤوسنا لوضعنا معمر و انتهينا من القصة”.

وأضافت:”نحن ندعم العسكريين والمؤسسة ولا نسمح لأي شخص التطاول عليها أو مسها، لأن هذه المؤسسة عانت من التشظي والتفكك وتحولت لمليشيات أمنية و تشكيلات مسلحة من أيام القذافي فما عاد هناك أي ولاء للوطن لكن تصويت العسكري بالإنتخابات سيتفتح بحر دماء وعدم ثقة في الجيش أما فيما يخص المليشيات تفكك منها حوالي 50-60% ومجموعة بسيطة سيتم تفكيكها بالترتيبات الأمنية”.

كما أبدت إستغرابها من إعتبار إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب هذه الاشتراطات المتعلقة بالعسكرين وتضمينها في قانون إنتخابات رئيس الدولة بأنها تأتي في إطار الكيدية السياسية، منوهةً إلى أن جميع الدول العربية لاتسمح بترشح العسكري للإنتخايات ما عدا العراق و تونس.

وفي سياق آخر ذكرت أنها لن تتوانى يوماً عن تقديم المساعدة لبنغازي بالتعاون مع الأمم المتحدة سواء فيما يتعلق بالمواد الغذائية أو جميع المستلزمات، مؤكدةً على ضرورة بناء الدولة وعدم معالجة الخطأ بخطأ آخر.