ليبيا – إنتقد الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن السويحلي نهاية الأسبوع الماضي مناقشة مجلس النواب لقانون إنتخاب رئيس للدولة ، معتبراً بأن هذه الخطوة تأتي وفق تعديل دستوري أبطلته المحكمة العليا حسب قوله.

‫ولفت السويحلي إلى أن المجلس الاستشاري يناقش هيكلة المجلس الرئاسي بتوافق مع برلمان الذي قال بأنه يخالف الإتفاق السياسي فى كل ما يصدر عنه،على حد قول.

وأضاف :” المجلس الرئاسي يستنجد بأمريكا وحفتر جنوبًا يزيد النار إشتعالاً وبين عبث هذا وذاك تضيع فرص بناء الدولة المنشودة” وذلك على حد تعبيره.

وأشار السويحلي إلى وجود تنافس محموم في مناورات وصفها بـ”العبثية” بين مكونات “حزب الأمر الواقع” والمتمثلة بـ”مجالس النواب والدولة والرئاسي والمشير حفتر” ،معتبراً أنهم يستعملون إعلامًا أجوف فى سباقٍ مع الزمن لتعطيل الملتقى الجامع والإنتخابات.

وطالب رئيس مجلس الدولة السابق بوقف ما إعتبره “عبثاً ” تغذيه نزعة التمسك بالسلطة والمصالح الشخصية الضيقة ممن ‏اختَلَفوا في كل شيء وجمعهم حب البقاء، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات السويحلي متفقة مع تصريحات تراجع عنها سلامة وقد تحدث فيها عن خطته التي يسعى لتمريرها من خلال المؤتمر الوطني الجامع الذي يسعى عقده فى الأسابيع القادمة ألا وهي إجراء إنتخابات برلمانية ثم إستفتاء على الدستور ثم إجراء إنتخابات رئاسية دون وجود أي ضمان على أن هذا البرلمان الذي يتحدث عنه سيوفي بإستحقاقاته .

لكن سلامة عاد الأسبوع الماضي وتراجع عن تصريحاته وقال بأنه مستعجل على إجراء الإنتخابات أكثر من الليبيين أنفسهم وأشار إلى إمكانية إجرائها وفق لقاعدة دستورية قد تكون الإعلان الدستوري وغيره .

وهذه ليست المرة التي يعترض فيها السويحلي على الإنتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب وكان قد صرح فى مطلع هذا الشهر بأن الليبيين غير جاهزين بعد لإنتخاب رئيس لبلادهم داعياً لإجراء إنتخابات برلمانية فقط .

ومنذ سنة 2013 يعترض تيار الإسلام السياسي فى ليبيا بحجج مختلفة على إنتخاب رئيس مباشر من الشعب وفى سنة 2014 قرر المؤتمر العام ترك هذه المسألة لكي يفصل فيها مجلس النواب ليصدر الأخير بدوره فى ذات السنة القرار 5 الذي يقضي بانتخاب رئيس مباشر من الشعب .

ومن جهته ، رد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليلة الماضية على هذه المواقف من خلال الحوار الذي أجرته معه الفضائية الليبية مزيلاً بتصريحاته كل الحجج التي تعرقل خيار الإنتخابات وقد بدا ولأول مرة صريحاً فى رغبته بخروج الجميع من المشهد السياسي المرتبك عبر المسار الأقصر والأسلم ألا وهو صندوق الإنتخاب بدل إخراج مجلس النواب والإبقاء على الرئاسي وربما مجلس الدولة مؤكداً عدم حرصه على شغل أي وظائف عامة فى المستقبل .

وأعرب صالح عن تمسكه بإجراء الإستفتاء على الدستور خلال الشهر القادم من خلال القانون الذي أقره مجلس النواب نهاية العام الماضي وهو القانون الذي طالما نادت به جماعة الإخوان المسلمين ولكنها توجهت للطعن فيه فى القضاء عندما صدر ، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب على التأكيد بأنه ماضٍ فى هذا الخيار دون الإلتفات لهذه الجماعة التي إتهمها بإختلاق الحجج لإطالة أمد بقائها عبر الأجسام القائمة .

ويرى صالح بأن الطريق الأسلم هو الإستفتاء على الدستور بالقانون التوافقي الذي أقره مجلس النواب وفى حال رفض الشعب هذا الدستور وصوت عليه بـ ” لا ” يصار إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس الإعلان الدستوري تنهي وجود الجميع بما فى ذلك مجالس النواب والدولة والرئاسي متهماً سلامة بالإنحياز لطرف بعينه وبأنه لم يعد محايداً.

ولاقت هذه التصريحات قبول طيف من مجلس النواب وعدد من المراقبين والمهتمين بالشأن العام ، لكنها قوبلت كالعادة برفض من التيار المسيطر على مجلس الدولة ورئاسته ألا وهو جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي العدالة والبناء وهم المتهمين دوماً بعرقلة الإنتخابات الرئاسية منذ سنوات لعدم وجود حظوظ لهم بالفوز فيها .

وخلال الأسبوع الماضي تعرض المبعوث سلامة لإنتقادات حادة جداً على خلفية خطته التي لاقت إعتراضات واسعة من مئات الشخصيات التي وقعت على عرائض موجه لأمين عام الأمم المتحدة تحيطه فيها بأن مبعوثه لم يعد محايداً بل منحازاً لتلبية رغبة وتطلعات تيار الإسلام السياسي .

وطالبت هذه العرائض الموقع إحداها من مجموعة ” أبناء ليبيا ” ومجموعتين أخرتين وقد ضمت فى مجملها أكثر من 600 توقيع بإجراء الإنتخابات الرئاسية وعدم المماطلة بإطالة عمر ” ديمقراطية التوافق ” التي أثبتت ذريع فشلها .

وفى الأثناء يقول نواب ومستشارين مقربين من المستشار صالح بأن إجراء الإنتخابات البرلمانية فقط الهدف منها وأد فكرة إنتخاب رئيس من الشعب حيث يأمل الإخوان وحلفائهم من تحقيق إنتصار وأغلبية فى البرلمان القادم يتمكنون خلالها من إلغاء هذه الفكرة وإنتخاب الرئيس من داخل البرلمان عن طريق أعضائه الـ 200 بدل أن ينتخب الشعب رئيسه بالصندوق.

المرصد – خاص