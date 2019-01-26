ليبيا – دعا السفير الليبي السابق فى تشاد ” قرين صالح القذافي ” اليوم الجمعة كل قبائل الجنوب وشبابها بدون إسثتناء إلى تهدئة الموقف وتجنب الاستفزازات والمواجهات مهما كانت الاسباب والدوافع .

وأكد صالح فى منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك على ضرورة التهدئة مهما كانت التجاوزات التي وقعت من بعض العناصر المحسوبة على المؤسسة العسكرية وترك الامر لجهات الاختصاص للقصاص منهم .

وطالب قرين صالح الجيش بضرورة السيطرة بما ينهي الوضع الأمني السيء الذي يعيشه الجنوب طيلة السنوات الماضية وذلك حفاظاً على أرواح الناس وأمن البلاد والمواطنين داعياً كل القيادات العسكرية في الجنوب المشهود لها بالمعرفة والخبرة أن تساعد على ذلك .

وأضاف : ” ربما هذه الافعال المشينة ورائها أيادي خارجية الهدف منها إفشال مهمة تطهير الجنوب من التنظيمات الارهابية والمرتزقة والإساءة للمؤسسة العسكرية ” . فى إشارة منه لمقطع مسيء لقبيلة القذاذفة نشره أحد عناصر قوات الجيش .

وتابع قرين صالح : ” إن أي مليشيا قبلية ترتكب أي تجاوزات ستدفع الثمن عاجلاً أو آجلاً وأن ذلك غير مسموح به ابداً لأن هذه الافعال لا تخدم إلا العدو ” .

يشار إلى أن الكتيبة 128 مشاة كانت قد إعتقلت أحد عناصرها بعد ظهوره فى مقطع مسيء لقبيلتي القذاذفة والتبو فى المدينة ودفعته على تقديم إعتذار عن مابدر منه من إساءة وأودعته السجن .

المرصد – متابعات