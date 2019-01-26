ليبيا – إستقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم السبت سريجي لافروف وزير الشؤون الخارجية الروسي الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.

وزير الخارجية الروسي أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية على ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لحث كافة الفرقاء الليبيين على إيجاد تسوية تضمن وحدة ليبيا واستقرارها على أن يكون ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة ومع مراعاة دور ومواقف دول الجوار.

وأوضح السبسي أن تونس تعتبر تحقيق الاستقرار في ليبيا عاملاً حيوياً لضمان أمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط .

وأضاف السبسي بأن المبادرة الرئاسية لدول المنطقة تهدف إلى حث الليبيين على مواصلة الحوار من اجل التوصل لتسوية سياسية شاملة ودائمة تضمن تحقيق الاستقرار والتفرغ لإعمار ليبيا ، وذلك على حد تعبيره ،

المرصد – متابعات