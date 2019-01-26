إيران – خلف هجوم شنه مسلحون مجهولون، استهدف دورية أمنية، مقتل رجلي شرطة في مدينة – ميناء خميني، بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

وذكرت وكالة “فارس”، اليوم السبت، أن مسلحين استهدفوا سيارة تابعة للشرطة كانت تقوم بدورية أمنية في إحد شوارع المدينة في الساعات الأولى من اليوم​​​.

وأضافت الوكالة أن المسلحين أطلقوا النار على الدورية ما أدى إلى مقتل شرطي في موقع الحادث، وجرح ملازم في الشرطة الإيرانية تم نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة هو أيضا هناك”.

وقال نائب رئيس شرطة خوزستان إنه “وفقا لشهود عيان فقد جرى إطلاق النار من سيارة بيجو رمادية اللون نحو سيارة دورية الأمن الداخلي، مؤكدا بان التحريات جارية للكشف عن الفاعلين وتسليمهم للعدالة”.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة خوزستان كانت قد شهدت هجوما إرهابيا أسفر عن مقتل نحو 30 شخصا وإصابة العشرات في سبتمبر الماضي، أثناء عرض عسكري بالأهواز مركز المحافظة.

المصدر: فارس