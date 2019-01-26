الإمارات العربية – انحصر لقب بطل النسخة الـ 17 من مسابقة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بين أربعة منتخبات، منها منتخبان عربيان وهما القطري، والإماراتي، صاحب الأرض والجمهور.

وأكمل الأبيض الإماراتي عقد الدور نصف النهائي لبطولة القارة الصفراء، على حساب بطل النسخة الماضي، الكنغر الأسترالي بفوزه عليه بهدف وحيد سجله هدافه علي مبخوت، في الدقيقة 68 من زمن اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وكان العنابي القطري، قد سبق الأبيض إلى المربع الذهبي بساعات، وذلك على حساب نظيره الكوري الجنوبي، بفوزه عليه بهدف وحيد أيضا، أحرزه عبدالعزيز حاتم، في الدقيقة 78، من عمر المباراة التي جرت أمس أيضا، على استاد مدينة زايد الرياضية، في العاصمة أبو ظبي.

وسيلتقي الأبيض والعنابي فيما بينهما، في الدور قبل النهائي، في “ديربي عربي” على صفيح ساخن يوم الثلاثاء المقبل.

وكان منتخب اليابان، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بكأس آسيا برصيد أربع ألقاب، قد قص شريط المربع الذهبي للبطولة، بتجاوزه عقبة نظيره الفيتنامي بشق الأنفس بفوزه عليه بهدف يتيم جاء من ضربة جزاء.

بينما حجز منتخب إيران، الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات والمرشح بقوة للفوز بلقب النسخة الحالية، مقعدا له في دور الأربعة، بجدارة بعد أن حقق فوزا صريحا على نظيره الصيني بثلاثة أهداف نظيفة.

وسيلتقي منتخبا اليابان وإيران، يوم الاثنين القادم، في نهائي مبكر للبطولة.

المصدر: RT