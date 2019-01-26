ليبيا – إتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” الولايات المتحدة بمحاولة تكرار سيناريو ليبيا فى فانزويلا .

وجاء ذلك على خلفية تعيين واشنطن لدبلوماسي أمريكي كمسؤول عن استعادة الديمقراطية في فنزويلا معتبراً الأمر محاولة للسيطرة المباشرة على الوضع السياسي في ذلك البلد.

وإعتبرت ” زاخاروفا ” أن هذه محاولة أمريكية للسيطرة على الوضع السياسي في فنزويلا، باعتبار أنها تنظر إليها كحديقة إقليمية تابعة لها مستقبلاً .

وأضافت : ” واشنطن عملت على استعادة الديمقراطية في كلاً من العراق و ليبيا، و لكن في سوريا لم تتمكن، و جاء الآن موعد فنزويلا ” .

جدير بالذكر أن البيت الأبيض قد أعلن أمس الجمعة تعيين الدبلوماسي السابق “إليوت أبرامز” مسؤولاً في وزارة الخارجية عن الجهود الأمريكية، بشأن استعادة الديمقراطية في فنزويلا بعد تفجر الصراع السياسي هناك بين الرئيس وزعيم المعارضة .

المرصد – وكالات