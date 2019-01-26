مالطا – صرح وزير الخارجية وتنمية التجارة في مالطا، كارميلو أبيلا، السبت، إن بلاده “تعمل على رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا”.

وفي مقابلة مع الأناضول، أعلن أبيلا أن بلاده تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا بحيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار سنويا.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مالطا وتركيا سبق أن بلغ هذا الرقم، لكنه انخفض لاحقا.

وأكد على أهمية اجتماع مسؤولي البلدين لبحث أسباب هذا الانخفاض، وكيفية معالجة الأمر.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التركية المباشرة في مالطا أكبر من حجم الاستثمارات المالطية المباشرة في تركيا، مشيرا إلى أن بلاده تسعى لتقليل هذا الفارق، وزيادة حجم استثماراتها في تركيا.

وأكد أن الروابط السياسية والاقتصادية بين بلاده وتركيا قوية جدا، مشددا على أهمية تأسيس تعاون إيجابي بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار أن الآليات المشتركة من قبيل مجلس الأعمال التركي المالطي تقدم فرصة لتقارب البلدين أكثر من بعضهما البعض.

كما أعرب الوزير عن دعمه بلاده لرغبة تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي.

يشار أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومالطا بدأت عام 1967. وافتتحت مالطا قنصلية لها في اسطنبول بتاريخ 14 أبريل/ نيسان 2009، وهو نفس العام الذي افتتحت فيه تركيا سفارة لها في عاصمة مالطا فاليتا، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول.