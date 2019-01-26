9 قتلى ونحو 300 مفقود إثر انهيار سد في البرازيل

9 قتلى ونحو 300 مفقود إثر انهيار سد في البرازيل

البرازيل – أعلنت فرق الطوارئ البرازيلية أن انهيار سد في مجمع منجمي كبير في جنوب شرق البلاد أسفر عن سقوط 9 قتلى، في حصيلة قابلة للارتفاع.

وقال ناطق باسم فرق الإنقاذ اليوم السبت: “لدينا 9 قتلى ومعلومات تشير إلى فقدان 300 شخص”.

وأضاف: “لكننا نعرف أن هناك احتمالات ضئيلة بالعثور على ناجين”، مشيرا إلى أنه “لن نعثر سوى على جثث على الأرجح”.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط 7 قتلى وحوالى 150 مفقودا.

وانهار أحد السدود الثلاثة لمجمع كوريغو دي فيجياو المنجمي التابع لمجموعة فالي للمناجم بعد ظهر أمس الجمعة في برومادينيو، البلدة التي تضم 39 ألف نسمة وتبعد نحو 60 كلم جنوب غرب بيلو اوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

وذكر مصور من “وكالة فرانس برس” كان على متن طائرة حلقت فوق المنطقة أن سيلا من الوحل البني يغطي مساحات واسعة من الأراضي، موضحا أن عددا كبيرا من المنازل دمر.

وصرح فابيو سفارتسمان رئيس مجلس إدارة مجموعة فالي للمناجم أن “معظم الأشخاص المتضررين من موظفينا”.

وأضاف: “لا نعرف حتى الآن عدد الضحايا، لكننا نعرف أنه سيكون كبيرا”. موضحا أن كافيتيريا المجمع غمرها الوحل خلال وقت الغداء.

المصدر: أ ف ب