ليبيا – كشف آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة الكزة عن تخطيطه لتشكيل قوة أمنية قادرة على بسط الأمن ومنع دخول أي عناصر أو خلايا إرهابية إلى المدينة بمشاركة مختلف أجهزة الأمن.

اللواء الكزة المكلف حديثاً بهذا المنصب ، أشار في تصريحات خاصة لموقع ” العين الإخبارية “إلى أن هذه القوة ستعمل على التصدي لمختلف الظواهر السلبية في المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في طبرق.

وشدد آمر منطقة طبرق العسكرية على ضرورة الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية سواء من منفذ أمساعد الحدودي أو عبر الدروب الصحراوية بالقرب من منطقة الجغبوب .

وختم الكزة مذكراً بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواءً لإمكانية نقل عناصر إرهابية تشارك في القتال ضد القوات المسلحة أو عناصر مصابة بالأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل للمواطنين.

المرصد – متابعات