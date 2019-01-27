ليبيا – إعتبر عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني وعضو مجلس الدولة محمد أبو غمجة أن اللجنة التي شكلت من مجلس الدولة مهمتها إعداد تصور للمجلس مجتمعاً بخصوص تطورات الملتقى الوطني الجامع الذي يكتنفه الغموض والمسبب للإنسداد الحاصل بالمشهد السياسي.

أبو غمجة قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن اللجنة برئاسة فوزي العقاب باشرت أعمالها ووضعت خطة عمل كما عقدت العديد من الاجتماعات بداية بمجلس التخطيط الوطني وبعض الأحزاب السياسية.

وأكد على أن اللجنة تسعى لإيجاد رؤية ليبيا حقيقية بين كل الأطراف وحصر نقاط الخلاف والتوافق بشرط أن يكون المخرج و الحل ليبي – ليبي، مشدداً حرصهم على دعوة جميع الأطراف و الجلوس معهم لإيجاد مخرج وتجنب فقدان الهوية الوطنية من خلال إنجاح الملتقى الجامع.

وأشار إلى سعيهم لعدم تحكم المبعوث الأممي غسان سلامة بالملتقى وجعله غامض من حيث الكم و النوع و الكيف من خلال توجيههم له وليس العكس لأن ما ضر بالليبيين في اتفاق الصخيرات هو ذهابهم منقسمين وتحكم البعثة الأممية بهم، مبيناً أنه بعد الإجتماع مع الأطراف الليبية إتضح مدى حرصهم على أن يجد الملتقى مخرجات حقيقية.

كما نوّه إلى أن اللجنة شكلت ليس لممارسة دور وسيط بل لرعاية الحوار فقط لأن المخرجات ستكون من خلال عقد ورش العمل وحصر وتجميع نقاط الخلاف لمناقشتها و حلحلتها، مجدداً تأكيده على أن مجلس الدولة طرف من هذه الأطراف و ليس وسيط فهو حريص على إخراج رؤيا ليبيا شاملة تؤمن بقوة العدالة لا عدالة القوة.

وإستطرد حديثه معتبراً أن البعثة عاجزة عن إيجاد توافق بين الليبيين لذلك يبحث مجلس الدولة ويسعى للوصول لهذا التوافق قبل الذهاب للملتقى، مشيراً إلى ان المجلس حريص في حال نجاح الليبيين في إنهاء الانقسام و مسألة التخوين و التشكيك في بعضهم البعض والدخول للملتقى برؤيا واضحة والوصول لرأي توافقي، على إيصال ذلك للبعثة.

أبو غمجة طالب الليبيين بالإعتماد على أنفسهم أولاً ثم على المجتمع الدولي الذي لا بد أن يكون له دور في الضمانات فقط، لافتاً إلى أنه في حال فرض الليبيين أنفسهم على المجتمع الدولي وجهزوا مخرجات و رؤيا حقيقية للملتقى عند ذلك سيتم فرضه على البعثة.

وأضاف”أعتقد أن هناك أطراف معرقلة للإتفاق السياسي و للأسف الشديد تخاذلنا المجتمع الدولي، اللقاء عقد مع أحد ممثلي البعثة الحريصة جداً على إنجاح هذا الملتقى لكنه ما زال يكتنفه الغموض في ظل عدم تقديمها استفسارات للأسئلة التي تدور في أذهان الجميع”.

وعن إقرار القانون رقم (5) قال إن مجلس النواب لم يجتمع لإقرار هذا القانون و هناك العديد من الخيرين داخل مجلس النواب يشعرون بمعاناة المواطنين لكن للأسف هناك عرقلة قوية من رئاسة البرلمان، مشدداً على رغبتهم بأن ينتهي هذا الملتقى بالمصالحة الوطنية الشاملة للخروج من البلاد من هذا النفق المظلم.

عضو مجلس الدولة لفت إلى أنهم في المجلس جادين و حريصين على إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن لكن هناك أمور عديدة تعارض ذلك، متمنياً “الخروج بوثيقة من أهم بنودها الوصول للاتفاق على انتخابات بند من بنود الدستور على سبيل المثال كما أقترحه أحد الأطراف التي جلسنا معها بند نظام الحكم في الدستور اتفقوا عليه أن نأخذه و تشكل حكومة أزمة لإجراء الانتخابات في فترة محددة بدون ان يكون هناك قانون انتخابات و وجود حكومة ترعى الانتخابات لأن البلد منقسمة لحكومتين”.

ختاماً حث مجلس النواب ورئاسته على المساهمة في الملتقى الجامع لأنه لم يعد هناك حل غير ذلك و المحافظة على الإتفاق السياسي كإطار لحين الوصول لدستور والإسراع في إجراء انتخابات.

