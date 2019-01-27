إصابتان في تحطم مروحية خفيفة في روسيا

إصابتان في تحطم مروحية خفيفة في روسيا

روسيا – أفادت وزارة الطوارئ في مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية (470 كم شرق العاصمة الروسية موسكو)، بإصابة شخصين في تحطم مروحية خاصة أثناء عملية هبوط في منطقة بوغورودسكي.

وقالت الوزارة في بيان: “تلقى مركز إدارة الأزمات في 27 يناير 2019 عند الساعة 13:05 (بتوقيت موسكو)، بلاغا مفاده وقوع حادث أثناء عملية هبوط لمروحية”.

وأضافت أن فريق إنقاذ محلي توجه فور تلقي البلاغ إلى مكان الحادث لتقييم الوضع، حيث وجد مروحية ذات مقعدين بمحرك خفيف من ماركة “Autogyr”.

وقد أصيب راكبا المروحية فيما لم يؤد الحادث إلى إصابات أو أضرار في مكان التحطم.

المصدر: وزارة الطوارئ الروسية