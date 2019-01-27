كوريا ج – تعتزم شركة إل جي كشف جهاز ذكي جديد يستغني عن لمس الشاشة للتحكم فيه، بمناسبة المؤتمر العالمي للمحمول، الذي ينطلق في 25 فبراير(شباط) المقبل ببرشلونة.

وأرسلت الشركة الكورية الجنوبية دعوة على شكل مقطع فيديو مدته 13 ثانية بعبارة “وداعاً للمس”، لهاتف ذكي،لم يُعرف اسمه بعد، بواجهة يمكن التحكم فيها بإيماءات اليد فقط.

ويُعتقد أن تقديم إل جي هاتفاً ذكياً لا يحتاج لمساً قد يساعدها على جذ المستخدمين الذين يبحثون عن الابتكار في سوق اتج بالشركات والهواتف المتشابهة.

وسبق للشركة الكورية الإعلان في وقت سابق هذا الشهر، انخفاض أرباحها الفصلية في الربع الرابع من 2018 بما يصل إلى 80%، أدنى بكثير مما توقعه المحللون.