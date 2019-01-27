إندونيسيا – نقلت وكالة “شينخوا”، عن ممثل الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، سوتوبو بورفو نوجروهو، أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات في التربة في جزيرة سولاويزي، بلغ 68 شخصا.

وذكر أن عدد المصابين وصل إلى 47 شخصا. وفي وقت سابق تم الإبلاغ عن مقتل 59 شخصا في الجزيرة المذكورة.

وتقول السلطات المحلية، إن سبب الفيضانات وانهيارات التربة يعود للأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا في المنطقة وتسببت بارتفاع مناسيب مياه الأنهار المحلية.

وأشارت السلطات، إلى أن هذه الكارثة الطبيعية، جلبت الضرر لأكثر من 5.8 ألف شخص. كما اجتاحت المياه عدة مؤسسات حكومية وانهارت تسعة جسور.

المصدر: نوفوستي