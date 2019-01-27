العراق – أعلنت وزارة الخارجية العراقية موقفها من الأحداث التي وقعت أمس السبت في محافظة دهوك والتي أدت إلى مقتل مواطن وإصابة عدد آخر بجروح.

وقال بيان للخارجية العراقية إن “الوزارة تدين ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على المواطنين في ناحية شيلاديزي، ومجمع سبريي ضمن قضاء العمادية، بمحافظة دهوك، والذي أدى لسقوط ضحية وعدد من الجرحى، أعقبها قيام الطيران العسكري التركي بالتحليق على ارتفاعات منخفضة، ما سبب الذعر بين المواطنين”.

وأضاف “إننا إذ نعبر عن أسفنا للضحايا والخسائر فإنَ وزارة الخارجية ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى بغداد، وتسلـمه مذكرة احتجاج حول الحادث والمطالبة بعدم تكراره”.

وأشار إلى أن “سيادة العراق، وأمن مواطنيه تقع في المقام الأول ضمن مسؤوليات الحكومة العراقـية، مؤكدا إدانة العراق الثابتة لأي تجاوز على أمن العراق، وسيادته، أو استخدام أراضيه للاعتداء على أمن وسلامة أي من دول الجوار”.

المصدر: RT