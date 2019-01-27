ليبيا – أكد المتحدث باسم الخطوط الأفريقية عمران الزبادي أمس السبت على أن الزيادة في أسعار التذاكر ناتجة عن قرار للمجلس الرئاسي بفرض رسوم على النقد الأجنبي بنسبة 183% على جميع الشركات في ليبيا.

الزبادي قال في تصريحات خاصة لموقع أصوات مغاربية :”نحن جزء من المنظومة الاقتصادية ونتأثر بكلفة التشغيل والمواد الأولية وارتفاع الأسعار في السوق لقد درسنا القرار الحكومي وحُسبت الزيادة على القيمة المصروفة من العملة الصعبة على تذاكر الطيران”.

وبشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى الضعف خلال السنوات الماضية لفت الزبادي إلى أنه منذ عام 2014 عندما وصل سعر صرف الدولار إلى 10 دينار وحدث تضخم في السوق الليبية واضطررت الخطوط الإفريقية إلى رفع الأسعار.

وأوضح الزبادي بأن مقاطعة المسافرين لشركات الطيران الحكومية كانت متوقعة ، لافتاً إلى أنه من حق المسافرين المقاطعة عند وجود أي ضرر يترتب عليهم.

المتحدث باسم الخطوط الإفريقية طالب وزارة الإقتصاد بحكومة الوفاق النظر في إحتجاجات المواطنين التي يجب أن تكون أمام المصرف المركزي والمجلس الرئاسي.