ليبيا – أكدت إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في بياناً لها أمس السبت على أن أسباب زيادة الشركة لأسعار تذاكر السفر جاء إستجابةً لقرار حكومة الوفاق بشأن تعديل سعر الصرف.

الشركة أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن زيادة أسعار التذاكر جاء بعد دراسة إقتصادية دقيقة راعت من خلالها الظروف المالية التي يواجهها المواطن والشركة على حد سواء.

وأشادت الشركة بالكم الهائل من التساؤلات والانتقادات البناءة التي تدل دلالة كاملة على المكانة التي اخدتها الشركة طيلة الـ5 عقود في خدمة الوطن والمواطن.

وشددت الشركة على حرصها الدائم على ثقة ومصلحة المواطن والمصلحة العامة على حدا سواء ، مشيرة إلى أن ما تروج له بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا ينال من ثقة المواطن بالشركة ولن يثني عزمها عن الارتقاء بالخدمات وتوفير كامل سبل الراحة والسلامة للمسافرين حسب قولها.

الشركة لفتت في بيانها إلى أن ما حدث من تعديل في أسعار التذاكر جاء نتيجة لقرار حكومة الوفاق الوطني رقم 1300 لعام 2018 بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي من بينها تعديل سعر الصرف التي لم تستثني منها قطاع الطيران والذي يسري تنفيذه على شركة الخطوط الجوية الليبية كغيرها من الشركات الطيران المحلية.

وقالت الشركة بأنها إضطرت في هذه المرحلة إلى إعداد دراسة اقتصادية دقيقة لتعديل أسعار التذاكر توافق ما تم تعديله في سعر صرف وذلك بعد مناقشتها مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ هذا القرار بالصورة المناسبة التي تراعي فيها الظروف المالية للمواطن والشركة على حدا سواء.

شركة الخطوط الليبية نوّهت إلى أن وزير المواصلات بحكومة الوفاق أصدر تعليماته بالموافقة على أسعار تذاكر السفر الجديدة المقترحة من قبل شركة الخطوط الجوية الليبية وفق سعر الصرف الحالي .

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