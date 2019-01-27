ليبيا – هنأ عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي جميع الليبين الذين لا طالما اشتاقوا لجيش وطني يتجول بحرية في شوارع سبها والجنوب، بعمليات الجيش التي يحرر فيها الأرض ويسترد العرض في جنوب البلاد مؤكداً على مساندة النواب ودعمهم للجيش بكل قوة.

الدرسي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بعد إنتصارات الجيش عاد مطار سبها للشرعية وبدأت مديرية أمن سبها بأعمال تأمين المدينة.

وفيما يتعلق بقانون إنتخاب الرئيس علق قائلاً :” نعلم أن القانون رقم 5 صوت عليه في ذلك الوقت فقد كنت من ضمن النواب الذين عارضوا أن يكون بالمباشر لصعوبته وكنت أتمنى ان يتقدم في تلك الفترة أسماء ويترشحوا لرئاسة الدولة ويختاروا مجلس النواب رئيس انتقالي تسند إليه كل الصلاحيات التنفيذية لتخرج ليبيا من هذا الصراع لكن وبعد هذا الصراع المحموم ها هو يخرج الأن قانون إنتخاب رئيس الدولة وتم عرضه على البرلمان الذي لم يناقش بنوده ونقاطه بل ناقشه بالمجمل”.

وإعتبر أن الجميع يدرك الحاجة الماسة لوجود رئيس دولة لكن الطريقة للوصول لهذا الإنتخاب البعض يرى أنها صعبه، معتبراً أن الجهة والمؤسسة التي اثبتت صلاحيتها وصلاحها وقيمتها وتمسكها وقوتها هي المؤسسة العسكرية التي لم يكن لها أي وجود ولا معنى بدون قيادتها الحالية التي تفكر تفكير سابق لأوانه.

وأعرب عن إستغرابه إن كان المقصود من معارضة ترشح العسكريين للإنتخابات هي شخصية القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر فهو غير محتاج للبدلة العسكرية أو الجيش لأنه قبل تحريره للمدن دخل لقلوب الليبيين وإن ترشح للإنتخابات سيكتسحها دون منافس وسيصوت له معظم الليبيين.

الدرسي قال إنه مع إحترامه لجميع الشخصبات الراغبة بالترشح للرئاسة فإن أغلبها ساهم في حرق المطارات والتقسيم الجهوي ومعاناة الليبيين ماعدا الجيش فهو الوحيد الذي ذهب لكل مكان في ليبيا، معتقداً أن الحديث عن عسكرة الدولة عبارة عن كلام فارغ صادر عن خصوم سياسيين ومن المعروف أين تصب مياههم وأهوائهم ولصالح من يخدمون.

وأشار إلى أن هناك قوة مضادة لاستقرار ليبيا تتم من خلال الاصوات التي تتكلم بالنيابة عن أصوات أخرى خارج البلاد بالتالي هو صراع محموم، مضيفاً أن المشير حفتر هو الشخصية الأكثر قبولاً في الشارع الليبي فقد أثبت فعله على الأرض والمؤسسة العسكرية هي من يمكنها جمع شتات الوطن.

ونوّه إلى أن معظم أعضاء مجلس النواب وخاصة من الجنوب مقتنعين بضرورة وجود دور للجيش، مشيراً :”إلى أن هناك اتجاهات وإملاءات غربية وقوة عظمى داخل ليبيا واتفاق الصخيرات وتحصل الرئاسي على الشرعية من هذه الدول لكن بالغصب الصديق الكبير الآن يمارس عمله بعد أن أقاله مجلس النواب وانتهت مدته لكن لأن بريطانيا تريده بقي والرئاسي موجود لأن بريطانيا وإيطاليا وأمريكيا تريده”.

وأعتقد أن بعد تحرير الجنوب وخروج الجماعات التشادية والنيجيرية المارقة خارج المزارع وممتلكات الدولة سيتبين للجميع أن الجيش هو صمام الأمان لليبيا، مبيناّ أن الشعب في طرابلس سيخرج في غرب البلاد مطالباً بوجود المؤسسة العسكرية أما الإملاءات والاتفاق السياسي فقد أعلن وفاته بحسب تعبيره.

عضو مجلس النواب يرى أن كل من يسعى للسيطرة على ليبيا بينهم خلالفات عديدة لكنهم إجتمعوا على أن المشير حفتر هو العدو الرئيس والمنافس لهم لذلك يضعون أمامه العصي في عجلات القاطرة التي بدأت تسير على سكة عودة الأمن والاستقرار والأمان ووحدة البلاد لذلك كل الشخصيات وبدون استثناء يشعرون بالغيرة بأن ليس لهم حظوظ في حال ترشح المشير حفتر للإنتخابات على حد قوله.

وعلق على تصريحات عضو مجلس النواب سهام سرقيوة بشأن منع العسكريين من التصويت في الإنتخابات قائلاً :” لتبحث في جوجل عن ما صنعه الإرهابين في ليبيا وما الذي صنعه المجرمون بمطار طرابلس والإرهابيون في موانئ وحقول النفط وما الذي يجري في طرابلس الآن من اغتصاب للأعراض والأموال فالشعب الليبي يحتاج لشخصية وهذه الشخصية لم تخرج لو لم تكن تحت قيادة الجيش”.

الدرسي أكد على ان المليشيات في طرابلس لم تقل بل هي في توسع وتمدد مستمر في ظل عدم وجود الديمقراطية في مجلس رئاسي مغتصب السلطة لم يأخذ الشرعية والموافقة من مجلس النواب كما أن مجلس الدولة أصبح مجلس تشريعي يغتصب السلطة التشريعية في طرابلس ويجتمع مع الكبير والسراج.

وإستكمل حديثه موضحاً :”القصد سواء في مسودة الاخوان التي ابرمت في صلالة وبعض الاماكن المغلقة تقصي شخصيات معينة والآن ما يدور من كلام يقصي شخصية معينة، الجيش الليبي وقيادته كسب الحرب في المدن لكن قبل ذلك كسب حب الليبيين وفي ليبيا ليس هناك اتفاق سياسي أو قانون الإنتخاب فانتخاب رئيس لن يصبح منه شيء في ليبيا لأن الحل عند الليبيين من خلال الالتفاف على الجيش وكل الأجسام سواء النواب والدولة والرئاسي هي أجسام فاشله وأعتقد أن هذه الحرب هي لإقصاء المشير حفتر”.