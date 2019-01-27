العراق – دعا محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الشركات الصينية للمشاركة في اعمار المناطق المحررة في المحافظة، فيما اكد السفير الصيني في العراق تشن وي تشينغ أن لدى بلاده رغبة بالتعاون مع العراق بشأن النقل والمواصلات والكهرباء والصناعة والزراعة.

وقال مكتب الجبوري في بيان له إن “محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري استقبل، اليوم، السفير الصيني في العراق تشن وي تشينغ”، مبينا أن “الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين العراق والصين بما يسهم في النهوض بواقع محافظة كركوك”.

ونقل البيان عن الجبوري قوله، إن “للصين اقتصادي قوي ومتين بالعالم ولها نشاط تجاري وصناعي ونحن في كركوك احوج للخبرات والدعم الصيني في ضوء الأطر الرسمية والقانونية”، مؤكدا “اهمية العمل المستقبلي من خلال القنوات الرسمية والتعاون مع غرفة تجارة كركوك وهيئة الاستثمار”.

وتابع، “اننا في كركوك نواجه نقص حاد بالخدمات خاصة في مجال الكهرباء والبلدية ولدينا 130 قرية مهدمة مع ناحية ولدينا خطط نمضي بها لاعادة النازحين ولدينا حاجة لاعمار الجسور وبحاجة لدخول الشركات الأستثمارية الصينية”، لافتا الى أن “المحافظة تواجه ازمة في تجهيز الكهرباء بسبب عدم قيام المستثمر في اقليم كردستان بتجهيز 150 ميكا واط وفق العقد المبرم وعدم موافقة حكومة الاقليم على التجهيز رغم العقد المبرم”.

واضاف، أن “محافظة كركوك مهمة سياسيا وجغرافيا وعراقيا, ونحن نأمل بتوجه الشركات الصينية للعمل في كركوك وفتح مكتب للتعامل التجاري او قنصلية لها في المحافظة”، لافتا الى أنه “تم تشكيل وفد سيزور السفارة الصينية برئاسة المعاون الفني والدوائر ذات العلاقة وغرفة تجارة كركوك والاستثمار لطرح ورقه عمل وتقديم كل ما تحتاجه المحافظة”.

من جهته، اشار السفير الصيني الى أن “الصين والعراق صديقان وقبل ايام، وتم قبل ايام لقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واعلنا دعمنا لبرنامجه الحكومي والمساهمة في اعمار البنى التحتية، ولدينا رغبة بالتعاون في مجال النقل والمواصلات والكهرباء والصناعة والزراعة, وسنعمل في اكبر جهد لتسهيل حركة رجال الاعمال”.

وكالات