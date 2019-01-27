العراق – قتل وجرح 15 شخصاً، اليوم الأحد، في محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، اثر إنفجار عبوتين ناسفتين في مكانين مختلفين.

وقال مصدر أمني لـRT إن “عبوة ناسفة انفجرت على حافلة كانت تقل مجموعة من الشرطة الذين كانوا يرومون الالتحاق بعملهم بعد أن أعيدوا للخدمة وأودت بحياة إثنين منهم وجرح ثمانية آخرين”.

وأضاف أن “عبوة أخرى انفجرت في قرية الخانوكة في قضاء الشرقاط (تابع لمحافظة صلاح الدين) أودت بحياة مدنيين إثنين وإصابة ثمانية آخرين”.

من جانبه قال مركز الإعلام الأمني الحكومي في بيان إن “اعتداءين إرهابيين منفصلين وقعا في محافظة صلاح الدين بواسطة عبوتين ناسفتين، بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي، ما أدى الى مقتل 4 وإصابة 10 آخرين، بينهم من منتسبي الأجهزة الأمنية”.

المصدر: RT