ليبيا – قلل عضو مجلس النواب النائب عيسى العريبي ، السبت ، من صدق إستقالة وإنسحاب رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري من جماعة الإخوان المسلمين الليبية واصفاً إياها بالجماعة غير الموجودة قانونياً والعاملة بخلاف القانون والدستور ما يعني إنها كانت ولازالت ترتكب جريمة إعترف المشري اليوم بوجودها .

وقال العريبي فى تصريح للمرصد : ” إستقالة المشري حملت فى طياتها إعترافات صريحة بأن هذه الجماعة تعمل بخلاف القانون وتمارس العمل السري وهذا ما كنا نقوله منذ سنوات طويلة حتى قبل دخولنا معترك مجلس النواب الذي نطالبه الآن بإعلانها محظورة بشكل رسمي ” .

وأضاف بأن المشري شخصياً يتحمل مسؤولية الإنقسام السياسي فى البلاد عندما تقدم بطعن نيابة عن الإخوان المسلمين ضد شرعية مجلس النواب لتصدر المحكمة العليا فى طرابلس حكماً تم تفسيره بشكل خاطئ مفاده حل المجلس لتدخل البلاد فيما دخلت له من مآسي .

وختم العريبي قائلاً : ” أرى فى هذه الإستقالة مجرد تغيير أدوار نظراً لمتطلبات المرحلة فى الداخل والظروف الإقليمية الراهنة فى الخارج وتوصل غالبية الأطراف الدولية الفاعلة إلى قناعة بأن هذه الجماعة هي أساس التطرف والعنف والإرهاب الذي عانت منه بنغازي خاصة وليبيا عامة ” .

المرصد – خاص