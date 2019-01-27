الولايات المتحدة – أعلنت قيادة أسطول البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ أن المدمرة الجديدة “الشبح” الثانية من طراز USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) دخلت الخدمة الفعلية يوم أمس السبت.

وجرت مراسم دخول المدمرة الخدمة في سان ديغو بولاية كاليفورنيا، وستعمل المدمرة بطاقم يتكون من 148 شخصا.

وتبلغ تكلفة إنشاء هذه السفينة الحربية نحو 4.5 مليار دولار، وطورت خصيصا لتعمل كمدمرة متعددة المهام في البحرية الأمريكية، حيث يمكنها أن تضرب أهدافا برية وكذلك أهدافا جوية.

وقد دخلت أول مدمرة من هذا النوع الخدمة في البحرية الأمريكية سنة 2013.

المصدر: نوفوستي