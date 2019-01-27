ليبيا – ثمّن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في تصريح له أمس السبت الدور الوطني والمساعي الخيرة من قبائل ورفلة وترهونة وحكماء وأعيان مدينة طرابلس وما حولها لحقن دماء الليبيين ووأَد الفتن لإنهاء القتال بين أبناء الوطن جنوب مدينة طرابلس.

المستشار صالح حثهم بحسب المركز الاعلامي لمجلس النواب على بذل المزيد من المساعي لرأب الصدع ولم الشمل ونسيان الماضي لإخراج الوطن من محنته والتصدي لكل المؤمرات والفتن التي تستهدف الوطن وأمن أهله ووحدته.

يشار إلى أن أعيان ومشائخ مدينة بني وليد برئاسة الشيخ الدكتور محمد البرغوثي قد تمكنوا من الوساطة بين مشائخ وأعيان ترهونة ومشائخ وأعيان مدينة طرابلس الكبرى لوقف الاشتباكات جنوب العاصمة بين اللواء السابع وقوة حماية طرابلس والتي إندلعت بعد تكليف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اللواء السابع بتأمين مطار طرابلس العالمي .