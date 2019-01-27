ليبيا – أعلنت المنطقة العسكرية الغربية التابعة للقيادة العامة برئاسة اللواء إدريس مادي اليوم الأحد إطلاق عملية “طوق الحمادة “، مبينةً بأن هدف العملية هو إحكام الطوق الأمني على المنطقة الجنوبية.

مصدر عسكري من المنطقة العسكرية الغربية أكد لصحيفة المرصد إنطلاق السرية 27 مشاة وقوة الدوريات الصحراوية من مقر المنطقة العسكرية الغربية الى المناطق المكلفين بالتمركز بها للإنضمام إلى عملية “طوق الحمادة”.

وقال إن العملية جاءت بالتنسيق بين جميع المناطق العسكرية والقيادة العامة للجيش ، مشيراً إلى أن العملية تمتد من القريات والحمادة والمثلث الحدودي حتى غدامس.

وأضاف المصدر العسكري بأن مشائخ وأعيان من مدينة الزنتان والعميد مختار فرنانة أمر الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية كانوا في وداع تلك القوات.

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