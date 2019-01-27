ليبيا – كشف النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار السبت على حدوث خلاف نشب بينه وبين المنسحب من جماعة الاحوان المسلمين خالد المشري حول عملية الجيش العسكرية في جنوب ليبيا.

مختار أوضح في تصريح لصحيفة العنوان بأنه يرحب بالعملية التي اطلقها الجيش ، مبيناً بأن المشري رافض لهذه العملية وهو ما أعلنه المشري خلال الجلسة الماضية للمجلس واصفاً اياها بـ”غير الشرعية” .

يشار إلى أن تصريح مختار يأتي بعد إعلان عضو جماعة الإخوان المسلمين القيادي بحزب العدالة والبناء خالد المشري مساء السبت ما أسماها استقالته وإنسحابه من جماعة الإخوان المسلمين ، دون أن يكشف فيها عن ما إذا كان قد فسخ بيعته للجماعة أم لا ذلك لأن نظام الإنتساب لها قائم على البيعة والسمع والطاعة.