العراق – أكد وزير النفط ثامر الغضبان، الاحد، حرص العراق على التعاون المشترك مع الاردن في مجالات النفط والغاز والكهرباء وذلك خلال استقباله وزيرة الطاقة الاردنية هالة زواتي.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط، إن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان استقبل، اليوم، وزيرة الطاقة الاردنية هالة زواتي”، مبينا أن الجانبين “بحثا التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز والكهرباء”.

ونقل البيان عن الوزير تاكيده “حرص العراق على توطيد العلاقات مع الاردن في مجال الطاقة ( النفط الغاز والكهرباء )”، مشيرا الى “المباحثات التي جرت اليوم بين العراق والاردن كانت مثمرة وسيجنى الطرفان ثمارها قريبا على المستويين الفني والاقتصادي”.

واضاف الغضبان أنه “تمت مناقشة تزويد المملكة الاردنية بالنفط العراقي وفق مذكرة تفاهم سيتم توقيعها لاحقا بعد استحصال موافقة حكومة البلدين ،كذلك مشروع مد انبوب التصديـــر ( الرميلة – العقبة) فضلاً عن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بالاضافة الى مواضيع تشمل افاق التعاون على المستوى الفني لاستخراج النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة”.

كما نقل البيان عن وزيرة الطاقة هالة زواتي، قولها ان “هذه الزيارة تاتي في اطار تعزيزالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتواصلاً مع الزيارات التي قام بها ملك الاردن ورئيس الوزراء الاردني لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والغاز”، مؤكدة على “اهمية تعزيز التعاون بين البلدين لما فيه من مصالح مشتركة على مستويات التعاون الاقتصادي والفني”.

وعبرت زواتي عن املها بأن “تؤدي المباحثات الى التعجيل في تنفيذ المشاريع المشتركة بعد الاتفاق على الخطوات والاليات الفنية لهذه المشاريع”.

يذكر ان الجانبين عقداً اجتماعا موسعا ناقشا فيه المواضيع ذات الاهتمام المشترك ،وحضر الاجتماع وكلاء وزراء النفط ووكيل وزير الكهرباء نافع عبد السادة وممثل عن السفارة الاردنية، ومستشار الوزارة وعدد من المدراء والمسؤولين في الوزارة .