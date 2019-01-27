ليبيا – تأكيداً لما إنفردت به المرصد صباح اليوم الأحد ، وقع 14 عضواً بمجلس النواب على عريضة تطالب رئاسة المجلس بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين الليبية كجماعة إرهابية محظورة .

وعلل النواب هذه العريضة بعد متابعتهم لماوصفها رئيس مجلس الدولة خالد المشري باستقالته من جماعة الإخوان معللاً تلك الاستقالة – ان صدقت – بعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة بما في ذلك خروجها من العمل السري المحظور وفق القانون الجنائي الليبي ، بحسب نص ذات العريضة .

وأضافت العريضة التي تلقت المرصد نسخة عنها : ” إن دعم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا للإرهاب في ليييا واضح منذ البداية سواظ لدعمهم للإرهاب في بنغازي و درنةوغيرها مادياً و سياسياً و إعلامياً وهي حرب علي الوطن والمواطن ” .

وقال النواب : ” لن ننسئ قيادة هذه الجماعة لحرب الانقلاب علي الشرعية عام 2014 عندما خسرت المسار الديمقراطي من خلال الانتخابات باشعل حرب فجر ليبيا بطرابلس التي خلفت القتل والدمار وأنتجت حكومة موازية داعمه للإرهاب بأموال الدولة الليبية سميت حكومة الإنقاذ الوطني وهي حكومة لإنقاذ الإرهاب ” .

وإتهمت العريضة جماعة الإخوان بمعارضة أي حل سياسي ينهي حالة الانقسام الحاصل وبأنها مُعرقلة لمسيرة بناء الدولة و مؤسساتها ” .

وختم النواب الـ 14 عريضتهم بالقول : ” نحن اعضاء مجلس النواب الموقعين علي هذا البيان نُطالب رئاسة مجلس النواب بوضع بند من في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس لتصويت علي مشروع قانون يجرم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بأنها جماعة ارهابية محظورة ” .

المرصد – متابعات