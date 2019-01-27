ليبيا – عقب أول يوم عن ما وصفها بإستقالته من جماعة الإخوان المسلمين ، عقد رئيس مجلس الدولة الإستشاري “خالد المشري” اجتماعاً برؤساء اللجان الدائمة بالمجلس .

وقال المكتب الإعلامي للمجلس فى بيان له ، بأن الإجتماع كان لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد وتعيين آمر للمنطقة العسكرية في الجنوب .

كما ناقش الإجتماع تعزيز التواصل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودول الجوار لدعم المناطق العسكرية في جميع أنحاء ليبيا ، وذلك على حد وصف ذات البيان .

وكان المشري قد أعلن أمس فى بيان إنسحابه من جماعة الإخوان المسلمين وإستمراره بالعمل فى إطار حزبي وذلك فى إشارة منه لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي للجماعة ولكن هذه الخطوة قوبلت بكثير من التشكيك وعدم التصديق .

المرصد – متابعات