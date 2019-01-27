ليبيا – طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار اليوم الأحد وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق بتفعيل دور مكاتب الإصحاح البيئي في البلديات.

النجار قال في تصريحات خاصة لموقع “ليبيا الإقتصادية” إنه بعد تسجيل 5000 حالة مصابة بمرض اللشمانيا منها حالتين بمدينة طرابلس وفي ظل نقص الامصال العلاجية لمكافحة اللشمانيا يتطلب الأمر تفعيل دور مكاتب الأصحاح البيئي بالبلديات لتقوم بعملية رش الشوارع والأحياء منعاً لإنتشار الباعوض الناقل للمرض.

وأضاف مدير المركز الوطني بأنه تم الإتفاق مع عميد بلدية طرابلس المركز بخصوص البدء في عمليات الرش خلال الأيام القادمة.