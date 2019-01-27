موسكو – أعرب الرئيس فلاديمير بوتين، عن تعازيه للرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بضحايا مأساة انهيار أحد السدود، التي حصدت، أرواح 40 شخصا، وتم اعتبار 250 آخرين في عداد المفقودين.

وحدث الانهيار في سد بمنطقة بلدية برومادينهو (ولاية ميناس جيرايس) صباح يوم الجمعة الماضي، وبسبب ذلك، تدفقت المياه والوحول لتغمر البيوت السكنية والمباني الإدارية التابعة لشركة فيل، وخلال ذلك لم تعمل منظومة الإنذار في الوقت المناسب.

ومن المتوقع، أن يزداد عدد القتلى، مع الاستمرار في عمليات الإنقاذ، التي قد تستمر عدة أسابيع. بشكل إجمالي، تم إنقاذ أكثر من 360 شخصا في مكان الحادث ، ونقل 23 منهم إلى المستشفى.

وجاء في برقية الرئيس فلاديمير بوتين: “تقبلوا التعازي العميقة بالعواقب المأساوية للكارثة في ولاية ميناس جيرايس. ونرجو أن تنقلوا كلمات التعاطف المخلص والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا ، ونحن نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

المصدر: نوفوستي