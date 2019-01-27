ليبيا – أكد رئيس لجنة اتفاق تاورغاء ومصراته عبد النبي بوعرابة إطلاعه على تقرير منظمة “هيومن رايتس وتش” الصادر حول الوضع في تاورغاء والذي جاء بعد 3 أشهر من دخول الأهالي لمدينتهم حيث كانت البنية التحتية متهالكة والرتيبات مازالت في بدايتها.

بوعرابة لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى إستمرارهم في تنفيذ الاتفاق لكن مسألة الإعمار تحتاج لزمن و وقت ، مشيراً إلى أهمية أن يعي المجلس الرئاسي حاجتهم لخطة شاملة لإعمار تاورغاء.

وأشار إلى عدم وقوع أي خروقات أمنية من ناحية عودة أهالي تاورغاء بالإضافة لتقديم أهالي مصراتة المساعدة الحقيقية في سبيل عودة الأهالي لمدينتهم.

وإعتبر أن عودة الأهالي كانت تدريجية ومن المعروف أنها تحتاج لأعمال تدريجية حيث يتطلب الإعمار الزمن والوقت ، لافتاً إلى حاجة السكان إلى أسواق ومخابز و محطة مياه لخدمة إحتياجات سكان المدينة.

بوعرابة نوّه إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح مركز الشرطة الذي تم صيانته بالإضافة للمباشرة في صيانة 4 مدارس ومكتب مقر السجل المدني والمصرف التجاري و مقر المحكمة، مؤكداً على وجود بعض العراقيل التي تمنع الأهالي من العودة لمدينتهم كالمدارس.