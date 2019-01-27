سوريا – وصل المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الأحد، إلى القاهرة بأول زيارة رسمية للقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأكد محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان حصلت RT على نسخة منه، أن اللقاء بين أبو الغيط وبيدرسن شهد “تبادلا موسعا لوجهات النظر حول أخر تطورات الأزمة السورية، حيث استعرض الأمين العام أهم عناصر موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة من واقع القرارات الصادرة عنها منذ عام 2011 والاتصالات التي جرت مؤخرا في هذا الصدد بين الدول الأعضاء”.

وجدد أبو الغيط، حسب البيان، تأكيد محورية دور الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة “باعتبار أنها تتعلق أولا وأخيرا بدولة عربية”، مع التشديد على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة “يلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب السوري ويحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية ويكفل التعامل بشكل متكامل مع المأساة الإنسانية التي عانى منها الملايين من أبناء الشعب السوري على مدى قرابة ثماني سنوات”.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أهمية العمل على “وقف التدخلات الدولية والإقليمية التي تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار تسويتها، أخذا في عين الاعتبار أن هذه التدخلات لعبت دورا رئيسيا في إطالة أمد الأزمة، مع الإشارة إلى ضرورة الاستمرار في الوقت نفسه بالعمل على اجتثاث خطر الإرهاب في سوريا من جذوره، بما يضمن القضاء عليه بشكل كامل”.

من جانبه، أطلع بيدرسن أبو الغيط، حسب بيان الجامعة، على أهم نتائج الاتصالات الأولية التي أجراها مع الأطراف المعنية بالأزمة منذ توليه منصبه أوائل العام الجاري، مبديا حرصه على التواصل الدائم مع الأمين العام للجامعة للإصغاء إلى رؤيته في هذا الصدد “وبما يكفل التعرف على أبعاد الموقف العربي وتطوراته”.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي ووزير الخارجية المصري في وقت لاحق من اليوم.

وجاءت هذه الزيارة على خلفية تحرك دبلوماسي شهدتها العلاقات بين دمشق ومحيطها العربي، وسط توقعات بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية قريبا.

المصدر: RT