السعودية – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، وسط حالة من التفاوت سيطرت على توجهات المستثمرين في الأسواق، مع ترقب إعلانات الشركات عن توزيعات 2018.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: “غلب التباين على أداء الأسواق العربية، وكان اللون الأخضر هو السمة الغالبة على أداء غالبية البورصات”.

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: “نتوقع تحرك الأسواق بشكل صعودي في الجلسات القادمة، مع توالي الإعلان عن النتائج السنوية خصوصا في القطاع المصرفي الخليجي”.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 2.3 بالمائة إلى 13817 نقطة، وسط عمليات شراء قوية للمؤسسات المحلية، وهو ما عزز من صعود الأسهم القيادية.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 1.22 بالمائة إلى 1390 نقطة، بدعم رئيس من مكاسب أسهم البنوك بنسبة 63.4 بالمائة بدعم صعود “الأهلي المتحد” بنحو 3.9 بالمائة و”السلام البحريني” بنسبة 1.1 بالمائة.

وفي الإمارات، صعدت بورصة دبي بنحو 1.01 بالمائة إلى 2539 نقطة، مع صعود أسهم العقار بقيادة “إعمار العقارية” والبنوك بصدارة “الإمارات دبي الوطني”.

بينما أغلقت بورصة العاصمة أبوظبي على ارتفاع هامشي بنحو 0.03 بالمائة إلى 5020 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.88 بالمائة إلى 8509 نقطة، بدعم حراك إيجابي على أسهم المصارف والمواد الأساسية والاتصالات.

في المقابل، انخفضت بورصة الكويت، حيث تراجع المؤشر الأول بنسبة 1.23 بالمائة إلى 5425 نقطة، ونزل المؤشر الرئيس هامشياً بنسبة 0.02 بالمائة إلى 4781 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام بنسبة 0.84 بالمائة ليغلق عند 5197 نقطة.

وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.41 بالمائة إلى 10668 نقطة مع تراجع مؤشرات رئيسة، يتصدرها العقارات والصناعة والبنوك في مقابل ارتفاع الاتصالات والنقل والتأمين.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.33 بالمائة إلى 4166 نقطة مع تراجع أسهم قيادية مثل “الأنوار للسيراميك” بنسبة 3.9 بالمائة و”صحار الدولي” بنسبة 2.59 بالمائة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.18 بالمائة إلى 1943 نقطة مع تراجع أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.49 بالمائة يتصدرها سهم “المواسير المعدنية” بانخفاض 3.5 بالمائة و”لافارج” 3.4 بالمائة و”مبيدكو” 1.9 بالمائة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 2.3 بالمائة إلى 13817 نقطة.

البحرين: بنسبة 1.22 بالمائة إلى 1390 نقطة.

دبي: بنسبة 1.01 بالمائة إلى 2539 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.88 بالمائة إلى 8509 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.03 بالمائة إلى 5020 نقطة.

وانخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 1.23 بالمائة إلى 5425 نقطة.

قطر: بنسبة 0.41 بالمائة إلى 10668 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.33 بالمائة إلى 4166 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.18 بالمائة إلى 1943 نقطة.