ليبيا – استلمت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اليوم الأحد شحنة من المواد الخام لجوازات السفر المقروء آليا.

داخلية الوفاق أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن إستيلام مصلحة الجوازات لشحنة المواد الخام تأتي كخطوة للرفع من معاناة المواطنين الذين لم يحصلوا على جوازات السفر الخاصة بهم خلال الفترات السابقة.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الشحنة تعتبر دفعة أولى من ضمن شحنات أخرى سوف تصل تباعاً للمساهمة في إنهاء مشكلة جوازات السفر والصعوبة الحصول عليها.

وبدورها،أكدت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بأنه سيتم تفعيل كافة فروع ومكاتب المصلحة خلال الفترة القريبة القادمة أمام المواطنين للحصول على جوازات السفر لمن لم يتحصل عليها.

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