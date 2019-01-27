فرنسا – أكد باريس سان جيرمان، مخاوف نيمار، بشأن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ستراسبورج، مساء الأربعاء، في دور الـ32 لكأس فرنسا.

وأشار النادي الباريسي في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن الفحوصات التي أجراها نيمار، أثبتت تجدد آلام بمشط القدم اليمنى، ناحية الإصبع الخامس.

وأضاف: “العلاج سيعتمد على تطور حالة اللاعب في الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الطبية الممكنة”.

ويشير هذا البيان إلى أن نيمار تعرض للإصابة في نفس الموضع الذي أجبره على إجراء عملية جراحية، أوائل مارس/ آذار الماضي، بعد إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى، خلال مباراة أولمبيك مارسيليا، ما أبعده عن الملاعب ما يزيد عن 3 أشهر.

كما أشار توماس توخيل مدرب الفريق الباريسي عقب اللقاء، إلى أن ما يقلق نيمار، أن الإصابة بنفس المكان القديم للجراحة التي أجراها اللاعب في البرازيل.

المصدر : كووورة