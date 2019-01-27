روسيا – تولت شركة “كوسموكورس” الروسية الخاصة تصميم مركبة فضائية للقيام برحلات سياحية مأهولة في مدار الأرض المنخفض،وأعلنت أنها تعتزم إنشاء قاعدة فضائية خاصة.

وصرح مدير عام الشركة، بافيل بوشكين، في حديث أدلى به لوكالة “تاس” الروسية، بأن شركته تدرس إمكانية إنشاء قاعدة فضائية في وسط القسم الأوروبي الروسي.

وأضاف بوشكين أن القاعدة الفضائية صغيرة الأبعاد لن تبعد عن موسكو مسافة كبيرة، بحيث يمكن الوصول إليها بالطائرة خلال ساعة أو ساعتين.

وكان من المخطط سابقا أن تنشئ شركة “كوسموكورس” منصة خاصة في قاعدة “بايكونور” الفضائية، لكنها رفضت هذا الاقتراح لبعد “بايكونور”عن موسكو، وضرورة تنسيق مسائل كثيرة مع حكومة كازاخستان التي تمتلك تلك القاعدة الفضائية.

يذكر أن مركبة السياحة الفضائية التي تولت تصميمها شركة “كوسموكورس” يتوقع أن تحمل 6 سياح ومدربا واحدا، وتبقى على ارتفاع 200 كيلومتر فوق سطح الأرض لمدة ربع ساعة.

المصدر: تاس