روسيا – سيتم قريبا، إطلاق حركة قطارات الضواحي الكهربائية عبر جسر القرم، من فيودوسيا إلى أنابا .

وقال مصدر في “سكك حديد القرم”، لوكالة “نوفوستي”، إنه ” من المقرر تشغيل 4 أزواج من قطارات الضواحي يوميا، بشكل مبدئي على خط فيودوسيا – أنابا”.

ومن المقرر إطلاق قطارات الركاب بعد فتح حركة المرور على جسر القرم، وذلك في رحلات من بطرسبورغ إلى سيفاستوبول ، وكذلك موسكو – سيمفيروبول ، وموسكو – فيودوسيا ، وموسكو – يفباتوريا ، وموسكو – سيفاستوبول ، وبطرسبورغ – يفباتوريا ، وبطرسبورغ – فيودوسيا ، وكيسلوفودسك – فيودوسيا ، وكيسلوفودسك – سيفاستوبول ، ومورمانسك – سيمفيروبول ، ويكاترينبورغ – سيمفيروبول. وأحدى الرحلات الدورية موسكو – سيمفيروبول، قد تزود بمقطورات من طابقين.

والجسر الذي يربط إقليم كراسنودار بشبه جزيرة القرم، يعتبر الأطول في روسيا. ويبلغ طوله 19 كيلومترًا. وكان من المقرر فتح طريق مرور السيارات عبر هذا الجسر في ديسمبر 2018 ، ولكن تم إنجاز العمل قبل الموعد المحدد، وافتتح الرئيس فلاديمير بوتين الجزء الخاص بالسيارات من الجسر عبر مضيق كيرتش في 15 مايو الماضي، وبدأت حركة المرور في 16 مايو. ومن المقرر افتتاح حركة القطارات على جزء السكك الحديدية من الجسر في ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي