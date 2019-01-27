ليبيا – واصلت مديرية أمن بنغازي الانتشار المكثف في الشوارع والمفترقات وكافة الميادين وبمحيط مؤسسات الدولة والمواقع الحيوية فى إطار حرصها على توفير مناخ آمن للمواطنين.

مديرية أمن بنغازي أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أنه سبق هذه الإجراءات الأمنية اجتماعات عديدة لمدير الأمن العميد عادل عبدالعزيز مع رؤساء المراكز والأقسام والوحدات بالمديرية واجتماعه مع رئيس خطة تأمين مدينة بنغازي وضواحيها العقيد خالد البسطة للمشاركة مع أجهزة الشرطة المُكلفين بتأمين المواقع المختلفة ولشرح خطط التامين.

وشدد مدير أمن بنغازي على أهمية اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه وخلق مناخ طيب للمواطنين فى أجواء يسودها الأمن. يشار إلى أن مدينة بنغازي قد شهدت مؤخراً انتشاراً أمنياً مكثفاً في الشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة للحفاظ على الأمن والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو المواطن.