الولايات المتحدة – سقط الروسي فيودور يمليانينكو بالضربة القاضية أمام الأمريكي رايان بيدر، في النزال الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، على لقب بطل الجائزة الكبرى لـ “بيلاتور” للفنون القتالية المختلطة.

وحسم رايان بيدر نتيجة المواجهة، التي انتظرها الملايين طويلا، في غضون 35 ثانية فقط، بعد أن وجه لكمة قوية “قاضية” بيسراه أسقط منافسه الروسي على الحلبة وتابعها بأخرى بقبضته اليمنى، قبل أن يوقف الحكم النزال.

ودخل رايان بيدر (35 عاما) تاريخ منظمة “Bellator” كأول مقاتل يحمل لقب بطل بيلاتور لوزنين مختلفين في آن واحد.

وحقق رايان بيدر انتصاره السابع والعشرين في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 5 هزائم.

بينما تعرض فيودور يمليانينكو (42 عاما)، الملقب بـ “الإمبراطور الروسي الأخير”، للهزيمة السادسة، في مسيرته الاحترافية، مقابل 38 انتصارا.

المصدر: RT