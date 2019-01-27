ألمانيا – أشار معهد بيئة العمل التطبيقية إلى أن الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر لفترات طويلة يتسبب في إجهاد العينين، وظهور بعض المتاعب مثل الحكة، وجفاف العينين، إضافة إلى الشد والتوتر في الرقبة، والكتفين.

وأوضح المعهد الألماني بعض النصائح والإرشادات، التي تساعد الموظف على تجنب متاعب العمل لفترات طويلة بواسطة الكمبيوتر مشيراً إلى أنه على الموظف تجنب الوهج والانعكاسات في المكتب قدر الإمكان، بالإضافة إلى توفر مسافة كبيرة بدرجة كافية ما بين العينين والشاشة، ودائماً ما ينصح الخبراء بأن تكون هذه المسافة ما بين 45 و60 سنتيمتراً.

وتعمل مرطبات الهواء والنباتات على الحد من الرطوبة في المكتب، ومن الأمور المهمة أيضاً أن يحرص الموظف على تنويع الأنشطة والمهام التي يقوم بها من وقت إلى آخر، مثل النظر بعيداً عن الشاشة والغمز بالعينين وتحريكها أو إغماضها لبضع دقائق.

كما نصح الخبراء الألمان بتقليل استعمال الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية بعد الانتهاء من العمل، بالإضافة إلى فحص العينين بصورة منتظمة لاكتشاف أي متاعب أو أمراض بشكل مبكر.