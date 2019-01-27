فلسطين – أفادت وكالة “معا” بمقتل شاب فلسطيني وإصابة 30 آخرين بالرصاص الحي في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب محاولة مستوطنين اقتحام قرية المغير في رام الله بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا توفي بعد وصوله المشفة بحالة حرجة للغاية جراء إصابته برصاصة استقرت أعلى بطنه.

وأضافت أن 6 إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، منها إصابة خطيرة، وإصابة بالرصاص الحي في الفم وصلت الى المستشفى الاستشاري، وحالته مستقرة.

وقد اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين، بعد محاولة المستوطنين اقتحام القرية من الجهة الشمالية .

ووجه أهالي المغير مناشدات إلى القرى المجاورة لمساعدتهم في التصدي للمستوطنين، والجنود الإسرائيليين الذين رافقوهم.

المصدر: معا