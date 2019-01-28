تايوان – أطلقت شركة آيسر أجهزة كروم بوك جديدة لتلبية متطلبات الأطفال والطلاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن أجهزة Chromebook 512 و Chromebook Spin 512 تأتي بشاشة قياس 12 بوصة ومطورة لقطاع التعليم بشكل أساسي، حيث تعمل النسبة الباقية 3:2 على زيادة إنتاجية الطلاب، بعد زيادة مساحة العرض الرأسي.

وتشتمل أجهزة كروم بوك الجديدة على معالجات إنتل؛ حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين Celeron N4100 و Pentium Silver N5000 و Celeron N4000.

وتستوفي الأجهزة الجديدة اشتراطات المواصفة MIL-STD 810G، فتتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 122 سم مع قوة تصل إلى 60 كيلوغراماً، كما اجتازت أجهزة آيسر الجديدة الاختبارات الصارمة لمعايير سلامة الألعاب ASTM F963-16 و UL/IED 60950-1، بالإضافة إلى تزويد الأجهزة الجديدة بلوحة مفاتيح مضادة لرذاذ الماء مع لوحة لمس مضادة للرطوبة.

وتروج شركة آيسر لأجهزتها الجديدة أيضاً بالبطارية، التي تصل إلى 12 ساعة، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 8 غيغابايت مع ذاكرة داخلية eMMC بسعة 32 أو 64 غيغابايت.

وأعلنت الشركة التايوانية إطلاق أجهزة كروم بوك الجديدة في الأسواق العالمية بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل بسعر يبدأ من 330 دولاراً أمريكياً.

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