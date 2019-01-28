التشيك – طرحت “سكودا” مؤخرا نموذجها الجديد من سيارات “Superb” السيدان الشهيرة.

وحمل النموذج الجديد من “Superb” العديد من التعديلات التي شملت الشكل الخارجي الذي أصبح مختلفا كليا، وأتى بواجهات مميزة، وأضواء LED، وانسيابية عالية، وهيكل هو الأكبر من بين سيارات هذه الفئة.

كما زودت السيارة بمقاعد جلدية واسعة ومريحة، يمكن التحكم بها كهربائيا، وواجهة قيادة بشاشتين، وأحدث أنظمة المولتيميديا والتكييف، وأنظمة لتسخين المقاعد والزجاج الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية.

وطرحت هذه المركبة بعدة أنواع من المحركات، محرك توربيني معدل بسعة 1.5 لتر، ومحرك هجين بسعة 1.4 لتر مطور عن محركات سيارات “Volkswagen Passat”، بعزم 218 حصانا.