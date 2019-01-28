ألمانيا – يعاني البعض من نقص الوزن غير المبرر. فما هي أسبابه وأعراضه؟

للإجابة على هذه الأسئلة قالت خبيرة التغذية الألمانية مونيكا بيشوف إن نلقص الوزن أسباب عدة، ويمكن أن يكون بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، أو أمراض المعدة، والأمعاء، أو الاكتئاب، أو اضطرابات الأكل مثل، البوليميا.

وأضافت بيشوف أن أعراض نقص الوزن تتمثل في ضعف العضلات، وانخفاض ضغط الدم، وكثرة الإصابة بالعدوى، والتعب المستمر، والخمول، وضعف التركيز، والإمساك العنيد، وجفاف البشرة، وتساقط الشعر، واضطرابات الحيض، واضطرابات النوم، وهشاشة العظام.

لذلك يجب استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من سببها الحقيقي، وللعمل على زيادة الوزن بشكل صحي وطبيعي تحت إشراف أخصائي تغذية علاجية.

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