أستراليا – انضمت أستراليا، اليوم الاثنين، إلى الدول التي أعلنت اعترافها برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا للبلاد، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وقالت الخارجية الأسترالية في بيان: “تعترف أستراليا وتؤيد رئيس الجمعية الوطنية (لفنزويلا) خوان غوايدو، كرئيس مؤقت وفقا للدستور الفنزويلي حتى إجراء الانتخابات”​​​.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من اعتراف إسرائيل بالمعارض الفنزويلي، خوان غوايدو، رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، في بيان وجيز تلاه عبر شريط فيديو نشره مكتبه الإعلامي: “تنضم إسرائيل إلى الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية وأوروبا في الاعتراف بالقيادة الجديدة في فنزويلا”.

وقد بادرت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى بالاعتراف بغوايدو وطالبت الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة.

من جانبه تمسك مادورو بمنصبه وأعلن أنه الرئيس الشرعي للبلاد، ووصف رئيس البرلمان والمعارضة بأنهم “دمية في يد الولايات المتحدة”.

وقطع مادورو العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وطلب من الدبلوماسيين الأمريكيين مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، في حين رفض وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاعتراف بهذا الطلب، قائلا إن مادورو ليس لديه السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار.

المصدر: سبوتنيك