اتفاقية جديدة بين الجزائر وفرنسا تندرج في إطار “العصرنة”

اتفاقية جديدة بين الجزائر وفرنسا تندرج في إطار “العصرنة”

الجزائر – وقعت الجزائر وفرنسا اتفاقية جديدة تتعلق بتسليم المطلوبين بين البلدين وتندرج في إطار “عصرنة” اتفاقياتهما القضائية.

وتحل الاتفاقية الجديدة التي وقعها وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، ونظيرته الفرنسية، نيكول بيلوبيه، محل اتفاقية سابقة تعود للعام 1964، وتأتي استكمالا لاتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي الموقعة بباريس في أكتوبر 2016، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2018.

وأوضح الوزيران أن هذه الاتفاقية “تتماشى مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحماية المعطيات الشخصية”، بحسبما نقلت عنهما وكالة الأنباء الجزائرية.

وتحتاج الاتفاقية إلى مصادقة البرلمانين الجزائري والفرنسي لتصبح نافذة، وهي تعطي البلدين حق رفض تسليم رعاياهما.

وتجري الجزائر وفرنسا حاليا مفاوضات بشأن اتفاقية ثالثة حول التعاون القضائي في القضايا المدنية والتجارية.

المصدر: أ ف ب