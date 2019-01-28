الأردن – اعلنت الاردن، الاثنين، ان مشروع مد الانبوب النفطي الى العقبة معروضة امام مجلس الوزراء العراقي.

وقال نائب رئيس الوزراء الاردني رجاء المعشر خلال مؤتمر مشترك مع وزير المالية العراقي وحضرته السومرية نيوز ان “الجانبين العراقي والاردني وقعا اتفاقية مشروع مد الانبوب النفطي من العراق الى العقبة”، مبينة ان “مجلس الوزراء الاردني اقر هذه الاتفاقية ومعروضة الان امام انظار مجلس الوزراء العراقي”.

واضاف المعشر ان “العراق يقوم حاليا بدراسة المشروع بشكل كامل ومن بعد ذلك سيتم التوقيع بين الجانبين على هذا المشروع”، متوقعا ان “يتم تنفيذ المشروع قريبا”.

وكان العراق قد وقع اتفاقا في عام 2012 مع الاردن تضمنت مد انبوب نفط عبر خليج العقبة بطاقة مليون برميل يوميا الى جانب مد انبوب غاز، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين.