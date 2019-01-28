تركيا – أكد “يواكيم فون أمسبرغ”، مسؤول السياسات والاستراتيجيات في البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية، وجود فرص استثمارية كبيرة في تركيا، التي تمتلك اقتصادا قويا.

جاء ذلك، في تصريحات، الإثنين، على هامش مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول، حول أعمال ونشاط البنك في تركيا.

وقال أمسبرغ: “نرحب بدخول اتفاقيات تمويل مع دول تقدم مشاريع ذات جودة عالية.. تركيا تمتلك اقتصادا كبيرا، ووجدنا فيها أكثر من مشروع جيد”.

وذكر أنهم نفذوا مشروعين في تركيا، إحداهما بقيمة 600 مليون دولار، شمل “توسعة مشروع بحيرة الملح لتخزين الغاز الطبيعي”، والثاني بقيمة 200 مليون دولار مخصص لمشروع بنك التنمية الصناعي التركي.

ولفت إلى أن استثمارهم الثالث في تركيا، يتعلق بمشروع خط الغاز العابر للأناضول في قسمه التركي (TANAP)، “تأمين هذا المشروع عند الحكومة الأذرية، وقيمتها 600 مليون دولار.

ومع الاستثمارات في مشروع تاناب، سيبلغ إجمالي استثمارات البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية، 1.4 مليار دولار.

وأضاف المسؤول المصرفي: “في الأعوام القادمة وربما العام القادم، بإمكاننا الاستثمار بقيمة 10 مليارات دولار.. إن 15 بالمئة من هذا الرقم يعني 1.5 مليار دولار ستتدفق إلى تركيا”.

ولفت إلى أن تركيا تعتبر ثالث أكبر وجهة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.