القاهرة – أكدت الجامعة العربية، الإثنين، إنها تبحث سبل مواجهة “التمدد الإسرائيلي” في القارة الإفريقية على ضوء مستجدات استئناف إسرائيل علاقاتها مع تشاد مؤخرًا.

ووفق بيان للجامعة، فإن اللجنة العربية الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية عقدت اجتماعها على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة السعودية، وبمشاركة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي.

وأفاد أبو علي، عقب اختتام أعمال اللجنة، أن “اللجنة (تم إنشاؤها في سبتمبر/ أيلول 2017) اجتمعت لبحث سبل تفعيل عملها ومتابعة مواجهة التمدد الإسرائيلي في القارة الإفريقية بعد تطور علاقات تل أبيب مع القارة السمراء بما في ذلك استئناف العلاقات الإسرائيلية التشادية مؤخرا”.

وأوضح أن الاجتماع “يأتي في إطار مواصلة اللجنة للمهام الموكلة إليها وفي نطاق الدعم العربي للقضية الفلسطينية ورفض كل المحاولات الإسرائيلية لاستهداف القضية الفلسطينية والعلاقات العربية – الإفريقية”.

وحذر من “تبعات وتداعيات تلك المخططات والمحاولات على حساب المبادئ والقيم والمصالح والتاريخ المشترك للعرب والأفارقة”.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتشاد في زيارة رسمية له هي الأولى بعد قطيعة دامت خمسين عاما.

وتسعى إسرائيل إلى تقوية علاقتها بشكل دائم مع دول إفريقيا، حيث تملك سفارات في 10 دول إفريقية من أصل 54 دولة، وهي: السنغال، مصر، أنغولا، غانا، كوت ديفوار، إثيوبيا، جنوب إفريقيا، نيجيريا، كينيا والكاميرون.

وثمة العديد من السفراء الإسرائيليين غير المقيمين في دول إفريقية.

الأناضول